«Британский» штамм коронавируса достиг Греции. Шесть путешественников из Великобритании, на прошлой неделе сдали положительный результат на вирус после экспресс-теста, сообщил телеканал Skai.В данный момент все они остаются под охраной в карантинной гостинице.Через десять дней, когда истечет их карантин, они пройдут новую проверку, тогда будет решено, выпустят их из карантина или нет. Все пассажиры рейса, прибывшего в Грецию, на борту которого были зараженные, находятся под эпидемиологическим наблюдением.Напомним, что в декабре 2020 года власти Великобритании сообщили о выявленном новом штамме коронавируса. Как сказал премьер-министр Борис Джонсон, он новый мутировавший штамм опаснее на 70%. Новость напугала жителей Лондона, которые поспешили покинуть город, в котором власти пообещали ввести жесткие ограничения.Многие страны закрыли авиасообщения с Британией из-за опасности распространения инфекции.