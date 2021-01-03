Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал о том, стоит ли гражданам, которые привились от коронавируса, придерживаться ограничений.По мнению ученого, идея отмены этих ограничений для вакцинированных имеет место быть. Об этом он рассказал \\"Известиям\\".- Иммунитет, который формируется и после перенесенного заболевания и те результаты, которые мы видим в пресс-релизах производителей вакцин, они говорят о том, что вероятность повторного заболевания пока что минимальна. И для того, чтобы как-то стимулировать население вакцинироваться, мне кажется, что определенные поощрения имеют право на существование, - отметил специалист.