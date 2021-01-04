Молодежная сборная России по хоккею продолжает свои выступения на чемпионате мира 2021, который проходит в канадском городе Эдмонтон. Наши парни прошли в четвертьфинале сборную Германии и теперь следующий соперник - хозяева турнира.Россия в финале прошлого МЧМ проиграла канадцам 3:4, а на стадии полуфинала мы не играли с родоначальниками хоккея аж 9 лет. Правила просты - кто победит, тот пойдет дальше в финал, проигравший будет биться за \\"бронзу\\" турнира.Из-за большой разницы в часовых поясах с Канадой матч полуфинала турнира пройдет очень поздно для многих жителей России.Прямая видеотрансляция матча Канада - Россия начнется в 2:00 по московскому времени. Эфир можно будет увидеть традиционно, как и все встречи наших на турнире, на Первом канале, сайте 1tv.ru, официальном сайте ФХР. Прямую онлайн-трансляцию проведет и сайт KP.RU.