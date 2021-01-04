Российский врач и телеведущий, доктор Александр Мясников дал россиянам ответы на самые частые и важные, по его мнению, вопросы о вакцинации против коронавируса.Специалист отвечал в своем Telegram-канале только \\"да\\" или \\"нет\\" на задаваемые вопросы. Мясников отметил, что вакцинация не имеет серьезных побочных эффектов, а также не требуется людям, уже перенесшим заболевание. Кроме этого, это процедура необязательна для молодых россиян и детей.Доктор считает, что препарат поможет уберечь граждан от тяжелого течения болезни, и его в частности можно вводить людям с некоторыми хроническими недугами.