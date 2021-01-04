В Службе внешней разведки Украины предсказали \\"вторжение российской армии\\" на территорию страны. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте ведомства.Украинские разведчики считают, будто бы российские военные могут \\"под надуманным предлогом\\" совершить марш-бросок в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала. \\"Проникновение войск РФ\\" в публикации отнесли к \\"главным угрозам Украины\\".- Кремль рассматривает собственную армию как инструмент достижения внешнеполитических амбиций, поэтому приказ о вторжении в другое государство - для Москвы лишь вопрос времени и возможностей, - говорится в заявлении Службы внешней разведки Украины.