Российские политики ответили на слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, который накануне заявил, что границу с РФ должен определять Тартуский мирный договор 1920 года.По мнению главы комитета Государственной думы по международным делам Леонида Слуцкого, вероятно, такое высказывание от эстонского политика нацелено на \\"внутреннюю аудиторию\\"- Подобного рода заявления все больше отдаляют перспективы выхода на ратификацию российско-эстонского пограничного договора 2014 года. Они также создают дополнительную напряженность в двустороннем и межпарламентском сотрудничестве, - рассказал политик, пишут РИА Новости.