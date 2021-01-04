Последние новости на утро 4 января 2021 года: Ученый предупредила о новой опасности \\"британского\\" штамма коронавируса. Старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани считает, что больше всего эта мутация представляет угрозу для детей и подростков в возрасте от 0 до 19 лет. Специалист опасается, что измененная структура вируса может с большей вероятностью спровоцировать симптомы болезни именно в этой возрастной категории, что может обернуться серьезной проблемой.В Сирии террористы атаковали сразу три рейсовых автобуса и колонну бензовозов. В результате атаки в районе города Саламия в провинции Хама погибли девять человек, еще четверо ранены. Военные уже ликвидировали террористов.В Москве расширили список вакцинируемых от коронавируса. Теперь сделать прививку от covid-19 могут работники банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.Учащиеся 11-х классов могут спать спокойно: обязательного ЕГЭ по иностранным языкам в России пока вводиться не будет. Ранее предполагалось, что выпускники школ будут сдавать этот предмер с 2022 года.За все время пандемии общее число зараженных коронавирусом в мире превысило отметку в 83 миллиона. Такие данные приводит ВОЗ. Тем временем, в Университете Джонса Хопкинса насчитали более 85 миллионов инфицированных.На Украине назвали главные угрозы для страны. Среди \\"страхов\\", как сообщает служба внешней разведки Украины, \\"вторжение российской армии\\" на территорию страны \\"под надуманным предлогом\\".