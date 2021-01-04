Пандемию коронавируса удастся победить во второй половине 2022 года благодаря вакцинации и эффективным лекарственным препаратам, заявила президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.- В ближайшие года 2-2,5 переломим эту ситуацию в мире. Я думаю, всё-таки к концу, где-нибудь к середине 2022 года, я думаю, что везде в мире переломится ситуация... Я имею в виду, что, конечно, коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас, - рассказала инфекционист в беседе с РИА Новости.