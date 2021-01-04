Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко призвал \\"прекратить врать\\" о невозможности зарегистрировать на Украине российскую вакцину от коронавируса \\"Спутник V\\" министра здравоохранения Украины Максима Степанова, эксперта по вопросам реформы медицины Михаила Радуцкого, заместителя министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко и издание \\"Украинская правда\\".Кравченко перечислил все восемь вакцин от коронавируса, зарегистрированных по экстренной процедуре.- Ни одна из этих вакцин до сих пор не завершила III фазу клинических испытаний в полном объёме, в соответствии с опубликованным дизайном исследований согласно данным clinicaltrials.gov, - отметил Кравченко в своём Facebook.Он также напомнил, что в феврале прошлого года Всемирная организация здравоохранения \\"рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин в связи с всемирной пандемией\\", поскольку полная процедура регистрации занимает от двух до пяти лет, а после начинается четвёртая фаза длительностью в 12 лет.