Мошенники сопоставляют данные двух каналов сбора телефонных номеров, чтобы получить личные сведения или финансовую информацию о своих жертвах, рассказал заместитель генерального директора НАФИ Тимур Аймалетдинов.Первый канал - \\"слитые\\" клиентские базы банков, платёжных сервисов и интернет-магазинов, а второй - парсинг, то есть автоматический сбор номеров телефонов, которые находятся в сети в открытом доступе. Получив номер телефона, мошенники сопоставляют его с другими базами и узнают имя человека, а затем остальные необходимые детали.- Получив номер телефона, мошенники могут сопоставить его с другими базами и получить имя человека, а также другие личные сведения, например, о наличии вклада в банке. В ход идут различные коммуникационные уловки, обычно – угрозы (например, что человек может потерять деньги или стать участником преступления), и обязательно – давление на срочность. Все это вводит человека в стресс, и он становится жертвой мошенника, - рассказал Аймалетдинов агентству \\"Прайм\\".Ранее сайт KP.ru рассказывал о новом виде мошенничества с банковскими счетами, при котором жертву пугают сговором сотрудников банка.