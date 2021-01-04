Власти США приняли решение не выводить авианосец \\"Нимиц\\" из района Персидского залива после угроз со стороны Ирана, сообщил исполняющий обязанности министра обороны США Крис Миллер. Заявление опубликовано на сайте Пентагона.- В связи с недавними угрозами иранских лидеров, высказанных в адрес президента Трампа и других официальных лиц США, я приказал \\"Нимицу\\" остановить своё обычное перебазирование. \\"Нимиц\\" останется на посту в зоне операций Центрального командования Вооружённых сил США. Никто не должен сомневаться в решительности Соединенных Штатов, - добавил Миллер, не уточняя суть угроз Ирана.Ранее сайт KP.ru сообщил, что президент Ирана Хасан Роухани назвал Трампа террористом, совершавшим преступления, убивавшим людей, и препятствующим импорту вакцины в Иран. Роухани также заявил, что в Иране рады поражению Дональда Трампа на выборах президента США.