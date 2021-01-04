В России за минувшие сутки выявлено 23 351 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 3,26 миллиона человек. Новые заболевшие зафиксированы в 84 регионах из 85. У 11,2% не было никаких симптомов болезни.На первом месте по числу заражённых сегодня Санкт-Петербург с 3 657 заражёнными, в Москве выявлено 3 591 случай заболевания, а в Московской области зафиксировано 1 250 заражённых.Кроме того, в России за сутки выписались после лечения от коронавируса 21 154 человека, а всего за время пандемии в стране врачи смогли вылечить 2,64 миллиона пациентов.Скончались за сутки 482 человека. Всего с весны в России умерли от заражения коронавирусом и сопутствующих заболеваний 58 988 человек.