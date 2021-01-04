Строительство газопровода \\"Северный поток - 2\\" будет завершено несмотря на санкции США против проекта, заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак. Он также уточнил, что проект будет реализован благодаря поддержке Европейского союза.Новак также назвал санкции США открытым протекционизмом, продвигающим американский природный сжиженный газ.- Это все понимают, в том числе страны, которые заинтересованы в реализации этого проекта, европейские страны и компании. Они поддерживают проект, и я уверен, что с учетом этой поддержки он будет реализован, - отметил вице-премьер в интервью РБК.