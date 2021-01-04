Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, заключённая в марте 2020 года, спасла мировую энергетическую отрасль от коллапса и не допустило падения цены на нефть до отрицательных значений, заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак.- Были риски, что если не предпринимать совместных скоординированных действий по сокращению добычи, то цены, может быть, и в минус ушли [бы], а добыча сократилась бы в хаотичном режиме везде. Это был бы момент коллапса, - отметил Новак в интервью РБК.Вице-премьер также отметил важность договорённости, в результате которой все крупные экспортёры нефти и страны, добывающие нефть, смогли скоординированно снизить её добычу.- На мой взгляд, это удалось сделать, и это спасло нефтяной рынок, - заключил Александр Новак.