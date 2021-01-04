Советский и российский актёр Олег Басилашвили экстренно госпитализирован в одну из клиник Санкт-Петербурга из-за заражения коронавирусом, сообщил сайту MK.ru источник в Большом драматическом театре Санкт-Петербурга, где Басилашвили служит уже почти 60 лет.После того, как заболел артист, заражение обнаружили также у его жены и дочери. Известно также, что из-за возраста и хронического заболевания лёгких 80-летний народный артист не покидал дом уже несколько месяцев, опасаясь заражения коронавирусом.Издание также сообщает, что жена Олега Басилашвили госпитализирована вместе с ним.