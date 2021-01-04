По итогам 2020 года объём наличных в обращении впервые превысит 13 триллионов рублей, сообщается в данных Центробанка. По данным на 1 декабря наличные на руках у людей и предпринимателей в России, а также в кассах банков уже составляли 12,92 триллиона рублей. Таким образом, за 11 месяцев объём наличных вырос в стране на 2,3 триллиона рублей или на 21,7%. По итогам 2019 года он составлял 10,62 триллиона рублей. За декабрь, как сказано в сообщении с итогами о денежно-кредитной статистики на сайте ЦБ, через банковскую систему в наличные были переведены 522,2 миллиарда рублей.Такой скачок роста объёма наличных не происходил уже 10 лет. В 2010 году наличных стало больше на 1,16 триллиона рублей или на 25,1% по сравнению с 2009 годом.