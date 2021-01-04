Президент России Владимир Путин поручил правительству России разработать предложения предложения по вопросу индексации пенсии работающих пенсионеров. Кабинет министров должен представить президенту предложения до 1 февраля.Поручение президента по итогу его пресс-конференции опубликовано на сайте Кремля. Ранее с таким предложением выступила фракция \\"Единой России\\" в Госдуме. Проект о возвращении работающим пенсионерам индексации пенсий направили в правительство осенью.На своей ежегодной пресс-конференции Путин отметил, что индексация пенсий на фоне пандемии важна для государства и возможна при достаточной обеспеченности бюджета.Во вторник, 29 декабря, Владимир Путин согласился в ходе встречи с главой российской Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым с тем, что возможность индексации пенсий для работающих пенсионеров в стране требует дополнительного рассмотрения.Ранее сайт KP.ru сообщал, что в среднем каждый год прибавка к пенсиям неработающих пенсионеров составляет около одной тысячи рублей. Пенсии неработающих пенсионеров ежегодно индексируют 1 января, а накопительные - 1 августа.