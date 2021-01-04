Инстаграм-блогер Эмили Митчелл скончалась при загадочных обстоятельствах, будучи беременной пятым ребёнком. Портал E! Online сообщает, что, по словам родственников женщины, Эмили пила кофе во время завтрака и внезапно потеряла сознание. Семья вызвала скорую, но врачи не смогли её реанимировать. Будущий ребёнок Эмили и её мужа Джозефа скончался в утробе.36-летняя Эмили вела блог о семье и была на 16 неделе беременности и планировала назвать сына Джоуи. Врачи пока не установили причину её смерти.Сегодня, 4 января, сайт KP.ru также сообщил о гибели актрисы и модели Тани Робертс, сыгравшей в 1985 году девушку Джеймса Бонда. 65-летняя Робертс упала во время прогулки со своими собаками и скончалась спустя неделю.