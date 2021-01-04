В понедельник, 4 января, жители многих стран столкнулись со сбоями в работе Telegram. Большинство проблем связаны с подключением к мессенджеру.Как передает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет - ресурсов, около 84 процентов пользователей Telegram сообщают о невозможности подключения к мессенджеру, 15 процентов жалуются на проблемы с отправками сообщений.Наибольшее количество неполадок в работе Telegram стали отмечать жители России, среди них жители Москвы и Санкт-Петербурга, также серьезные проблемы отмечены в Белоруссии и Украине.Напомним, ранее крупный сбой в работе мессенджера был отмечен 16 декабря. В тот день в работе Telegram произошло два крупных сбоя. Большинство, около 90 процентов сообщали о проблемах с подключением к серверу мессенджера. Кроме того, тогда же утром о сбое в работе сообщили пользователи WhatsApp, и YouTube.