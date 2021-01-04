Сербия начнет вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутником V» со вторника, 5 января. Об этом сообщили в Минздраве страны.Как сообщил в понедельник, 4 января, государственный секретарь Министерства здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек, на протяжении текущей недели в стране будет использовано 2 400 доз российской вакцины.«Вероятнее всего, первая часть этой вакцины завтра будет введена в употребление», - приводит его слова агентство Tanjug.Как писал сайт kp.ru, Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на применение вакцины «Спутник V» в конце прошлого. Представитель фармрегулятора Павле Делич сообщил, что в стране появились все необходимые условия для иммунизации. Он также заявил, что российский препарат соответствует всем требованиям и подзаконным актам.Напомним, в Сербии уже с 24 декабря началась вакцинация препаратом компании Pfizer, разработанным в США. Страна заказала 10 тысяч вакцин, но получила только 4,8 тысячи.