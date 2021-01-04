Администрация избранного президента США Джо Байдена планирует договариваться с Россией по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Такое заявления Джейк Салливан, которого будущий американский лидер собирается назначить советником по национальной безопасности.По его словам, даже во время холодной войны Москва и Вашингтон могли найти сферы для сотрудничества, и в первую очередь речь шла о контроле над вооружениями и нераспространения ядерного оружия.«Уверен, что сегодня Соединённые Штаты и Россия могут действовать в рамках своих национальных интересов, продвинуться в вопросах контроля над вооружениями и стратегической стабильности, разобраться с угрозой, которую несёт для всего мира ядерное оружие», - заявил он.Салливан сообщил, что Байден поручил своим помощникам заняться этими вопросами «без промедлений». Он отметил, что вопрос о продлении ДСНВ, срек которого истекает через полгода, находится в интересах США.Напомним, ранее бывший советник главы государства по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Байден на посту президента США согласится продлить ДСНВ. По его мнению, с новой администрацией Москве будет легче договариватьсяКак писал сайт kp.ru, спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее сообщил, что Вашингтон готов продлить ДСНВ с Москвой при условии временной заморозки ядерных арсеналов обеих стран.