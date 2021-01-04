В понедельник, 4 января, курс криптовалюты биткойн рухнул, после того, как днем ранее достиг исторического максимума.Как свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи CoinDesk, в ходе дня биткойн дешевел на 15,25 процента, в пике падая до отметки в 28,218 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткойн подешевел на 15 процентов до 28,5 тысячи долларов.Согласно последним данным, на 16:28 по московскому времени курс криптовалюты на биржи CoinDesk 31,157 тысячи долларовКак писал сайт kp.ru, стоимость биткойна подскочила в начале января и 2 января побила очередной исторический рекорд, достигнув 31 тысяч долларов. 3 января, биткойн подорожал на 16,56 процентов и поднялась до отметки 34 193 долларов за единицу криптовалюты, достигнув исторического максимума.Напомним, с января 2021 года в России можно проводить сделки с криптовалютой, однако под запретом остается ее использование в качестве платежного средства на территории страны.