Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проведет собственное расследование по факту массовых снятий с всероссийских соревнований «Ижевская винтовка», которые проходили в период с 22 по 28 декабря.Речь идет о снятии с соревнования юниорок Ханты-Мансийского автономного округа и юниоров Тюменской области. Перед стартом спринтерских гонок 33 спортсмена (12 девушек и 21 парень) приняли решение отказаться от участия после прибытия на соревнования допинг-офицеров. Большинство снявшихся спортсменов представляют Ханты-Мансийский Автономный округ и Тюменскую область.«РУСАДА проводило тестирование во время соревнований \\"Ижевская винтовка\\". Факт массового снятия был зафиксирован и передан в отдел расследований для проверки», – приводит РИА Новости заявление директора по коммуникациям РУСАДА Марии Марковой.Глава по коммуникациям агентства отметил, что речь идет о ряде «стандартных процедур», в том числе будет рассматриваться необходимость целевого тестирования. Марковой уточнил, что в соответствии со стандартом подробности проведения расследования не раскрываются, поскольку это может помешать его ходу и достоверности.