Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) возбудило уголовное дело о подготовке теракта на мусульманскую религиозную общину. Под следствием находятся двое мужчин.Как сообщает The first News, задержанных обвиняют в планировании нападения с применением взрывчатых веществ и химикатов с целью «предотвратить исламизацию Польши» и «истребить» мусульман.Как сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарын, по всей видимости, нападение должно было быть совершено на «конкретный религиозный объект исламского сообщества», предположительно мечеть.«Обвиняемые также планировали применить против определенных людей ядовитые вещества … Их целью было предотвратить исламизацию Польши», - заявил Жарын.По его словам, задержанные выражали «крайне правые взгляды», а один из обвиняемцх заявил, что необходимо уничтожить определенные религиозные группы, призвав к насилию и совершению преступлений.Второй обвиняемый, как сообщается, создал манифест, в котором выражаются его «личные предубеждения, исламофобия и содержится призыв к преследованию приезжих из-за пределов Польши: от хулиганских действий и запугивания до применения огнестрельного оружия и взрывчатых веществ».