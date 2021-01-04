В возрасте 41 года шел из жизни солист финской англоязычной группы Children of Bodom («Дети озера Бодом») Алекси Лайх. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили на странице музыкального лейбла Napalm Records в Twitter.«С тяжелым сердцем и большой печалью мы должны объявить о кончине Алекси Лайхо. Мы абсолютно опустошены и убиты горем из-за внезапной потери нашего дорогого друга и участника группы», - говорится в заявлении на странице музыкального лейбла.Алекси Лайхо начал свой музыкальный путь в возрасте пяти лет, когда стал учиться игре на фортепиано, а позже, с семи лет, занимался скрипкой. Однако на будущего музыканта поваляли увлечения его сестры Анны, которая любила такие метал-группы, как W.A.S.P., Poison и Stone. В одиннадцать лет он бросил игру на классических инструментах, предпочтя гитару. В итоге финский гитарист и вокалист стал наиболее известен как фронтмен группы Children Of Bodom, существовавшей с 1993 по 2019 год, а также участник в группе Sinergy.