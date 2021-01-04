Тегеран возобновляет производство урана, обогащённого до 20% на ядерном объекте в Фордо. Об этом сообщил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.До сегодняшнего дня страна обогащала данный химический элемент до 4,5%, что всё равно выше, чем прописано в соглашении между Ираном и международным сообществом. Накануне Тегеран ратифицировал закон «Стратегическая мера по отмене санкций», инициированный парламентом. Документ предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше. Данный уровень считается оружейным.«Несколькими часами ранее после ряда предварительных мер … начался процесс подачи газа UF6 (гексафторида урана). Первый продукт будет получен через несколько часов», - сообщил официальный представитель иранского правительства.Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал решение Иана о начале обогащения урана предсказуемым и обратимым в рамках нормализации ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).«Это не сенсация. Такой шаг был предсказуем в свете недавно принятого иранским парламентом закона. Главное — он остаётся обратимым», - отметил Ульянов на своей странице в Twitter.