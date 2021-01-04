Президент России Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций в случае заноса в страну опасных инфекционных заболеваний.«Утвердить прилагаемый порядок действий органов публичной власти по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом на территорию Российской Федерации и распространением на территории Российской Федерации опасных инфекционных заболеваний», - говорится в документе.Согласно указу, кабмин страны должен в трехмесячный срок подготовить алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия в подобных условиях .Указ вступает в силу со дня подписания в понедельник, 4 январяНапомним, сегодня, 4 января, глава государства также поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов для тех, кто пройдёт вакцинацию от коронавируса. Ответственность за выполнение поручения несёт премьер-министр России Михаил Мишустин.