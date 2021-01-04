Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал, что не смотрит матчи молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года (U20) в канадском Эдмонтоне.«Я же не сумасшедший, чтобы по ночам следить за хоккеем, к которому не имею отношения. Никакой ностальгии не испытываю», - приводит RT признания двукратный олимпийский чемпион по хоккеюФетисов отметил, что сейчас его главной темой является экология, котору он назвал будущем человечества.«Спорт отошёл на десятый план. Нужно быть совсем сумасшедшим, чтобы встать в 05:00 и смотреть матч Россия - Германия», - заявил он, не исключив, что посмотрит полуфинал, в котором российская команда сыграет с канадцами.Напомним, матч Канада - Россия состоится во вторник, 5 января. Начало в 2.00 по московскому времени. Ранее в четвертьфинале молодежная сборная Канады обыграли Чехию со счетом 3:0, Россия одержала победу в игре Германией со счетом 2:1.