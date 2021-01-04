Аналитики приложения Instagram представили список десяти самых популярных постов 2020 года, которые набрали больше всего лайков.Первым в списке оказалась публикация знаменитого футболиста Криштиану Роналду. Его совместное фото с коллегой Диего Марадоной набрало больше всего лайков. Этим снимком спортсмен почтил память легендарного футболиста. Пост набрал 19,7 миллиона отметок «нравится».Второе место среди самых популярных заняла публикация на официальной странице актера Чедвика Боузмана, в которой сообщилось о смерти артиста от рака в возрасте 43 лет. Пост собрал 19,1 миллиона лайков.Тройку лидеров замкнула публикация футболиста Лионель Месси, который, как и Роналду, в знак прощания со знаменитым коллегой разместил у себя на странице фотографию в память о Марадоне. Фото набрало 16,4 миллиона лайков.Четвертой по популярности стала публикация в аккаунте Кайли Дженнер. Речь идет о фото рэпера Трэвиса Скотта с их общей дочерью Сторми. Пост набрал 16 миллионов лайков.На пятом месте оказалась публикация баскетболиста Леброна Джеймса. Его пост, в котором он почтил память легендарного коллеги Коби Брайанта, понравился 15,4 миллионам пользователей.