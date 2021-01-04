Вечером в понедельник, 4 января, на востоке Москвы начался пожар в жилом доме. В результате происшествия погиб один человек.Как передает РИА Новости, горит квартира на девятом этаже в доме на Халтуринской улице. Изначально загорелся балкон в доме, после чего пламя перекинулось на вышестоящий балкон.В МЧС столицы сообщили о том, что пожар был локализован в 19.41 по московскому времени, общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В квартире найдено тело погибшего.«Происходило возгорание личных вещей и мебели на кухне, в коридоре и на балконе одной из квартир на девятом этаже... В горящей квартире обнаружен один погибший», - говорится в сообщении спасательные службы.Напомним, 1 января в результате пожара в 17-ти этажном доме на Профсоюзной улице в Москве погибли два человека.