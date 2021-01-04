Во вторник, 5 января, президент России Владимир Путин проведет совещание. О подготовке сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, не уточняя темы предстоящего совещания.«Оно готовится. Информация будет предоставлена», - приводят РИА Новости слова представителя Кремля о предстоящем совещании.Это будет первое публичное совещание у главы государства в наступившем 2021 году.Напомним, в декабре прошлого года состоялась 16-ая по счету большая пресс-конференция Владимира Путина, которая продолжалась 4 часа 35 минут. Однако рекорд не был побит - не хватило всего пяти минут. Самая продолжительная пресс-конференция прошла в 2008 году, когда российский лидер общался с журналистами 4 часа 40 минут. Президент сделал несколько ключевых заявлений. Среди них сообщение, что к Новому году всем семьям с детьми до 7 лет выплатят по 5 тысяч рублей.