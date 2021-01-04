Ученые в Южно-Африканской Республике экстренно проверяют эффективность созданных вакцин против обнаруженного в стране ранее нового штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщил эксперт, занимающийся геномными исследованиями новой мутации в ЮАР, Ричард Лесселз.«Это самый срочный вопрос, который сейчас стоит перед нами... Мы экстренно проводим эксперименты в лаборатории», - заявил специалистЛесселз уточнил, что испытания, которые называются нейтрализующими анализами, должны помочь определить надежность вакцин против нового штамма, подчеркнув, что COVID-19 подвержен мутациям и созданию новых штаммов.По его словам, больше вариантов мутации вируса будет наблюдаться в других частях мира по мере того, как будет проводиться больше геномных наблюдений.Напомним, об обнаружении новой мутации коронавируса в ЮАР сообщили в середине декабря. По данным южноафриканских специалистов, 501.V2 приводит к более частому и тяжелому, по сравнению с первой волной, течению инфекции. Кроме того, осложнения возникают у молодых людей без сопутствующих заболеваний.