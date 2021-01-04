Киев «перейдет в наступление» в случае войны с Россией. Такое заявление сделал советник по информационной политике украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.«Украина стала бы для них Афганистаном, только покруче, у нас же полный комплекс вооружений», - заявил украинский дипломат в эфире канала Politeka.Арестович назвал Украину единственной страной, которая «применяет весь комплекс вооружений по Российской Федерации». Дипломат утверждает, что украинские военные использовали более ста «самых крутых ракет», которые были выпущены по России и «попали в цель». По его словам, после таких атак с незалежной «ничего страшного не произошло».При этом Арестович добавил, что круче украинских ракет может быть только ядерное оружие.