Версия о причастности к убийству журналиста Павла Шеремета спецслужб КГБ Белоруссии не повлияет на уголовное дело в отношении подозреваемых в преступлении. Такое заявление сделал замглавы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, комментируя появившиеся в сети аудиозаписи, на которой, как утверждается, зафиксирован разговор с участием бывшего председателя белорусских спецслужб о планируемом убийстве журналиста.«Эта версия никак не влияет на статус подозреваемых по делу Шеремета, которым предъявлены подозрения в исполнении убийства», - приводит «Страна.ua» слова главы МВД Украины, который уточнил, что в данном случае речь должна идти о «возможных вариантов того, кто был заказчиком убийства, а не его исполнителем».При этом официальный представитель Министерства внутренних дел Украины Артём Шевченко заявил, что обнародованные записи разговора об убийстве журналиста помогут найти заказчиков. По его словам, информация на записях говорит о том, что обвиняемые действовали не самостоятельно, а выполняли преступный умысел неустановленных лиц.Напомним, известный белорусский, российский и украинский журналист Павел Шеремет погиб в Киеве в июле 2016 года. Его автомобиль взорвали, когда он ехал на работу. Взрыв прогремел в самом центре украинской столицы.