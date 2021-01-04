Португальская медработница Соня Асеведо внезапно умерла в возрасте 41 года. Смерть наступила спустя 48 часов после прививки от коронавируса вакциной американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.Уточняется, что женщина прошла вакцинация 30 декабря, и изначально не испытывала никаких побочных эффектов, однако после ее состояние стало резко ухудшаться и она скончалась 1 января. Причина смерти будет установлена по результатам вскрытия.Как отметил отец погибшей, его дочь не имела проблем со здоровьем. «У неё не было никаких симптомов после вакцинации. Я не знаю, что случилось. Мне нужны ответы. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери», - приводит Daily Mail слова Абилио Асеведо.Напомним, накануне в Болгарии зафиксировали четыре случая побочных эффектов после прививки вакциной Pfizer и BioNTech. Незадолго до этого врач в Мексике была госпитализирована в отделение интенсивной терапии после прививки от коронавируса препаратом данной фирмы.