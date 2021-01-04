Главные врачи регионов Соединенного Королевства призывают повысить уровень угрозы от коронавирусной инфекции с четвертого до максимального пятого уровня.Как передает РИА Новости, уровень угрозы рекомендуют повысить четыре главных врача Великобритании и медицинский директор Национальной службы здравоохранения (NHS). Эксперты ссылаются на полученные рекомендации от единого центра биобезопасности, а также последние данные.Согласно последним данным, по состоянию на понедельник, 4 января, число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Великобритании за сутки составило рекордные с начала пандемии 58 784. Более того, уже неделю суточный прирост находится на уровне выше 50 тысяч случаев заражения.Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано более 2,7 миллиона заболевших. Британия поднялась на пятое место в мире по количеству инфицированных. Кроме того, в стране обнаружен новый, более заразный штамм коронавируса.