Сербская полиция задержала двух молодых людей, виновных в осквернении памятника «Вечный огонь», посвященный советским и югославским воинам-освободителям в Белграде. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Сербии.«Сотрудники Министерства внутренних дел в Белграде раскрыли осквернение памятника «Вечный огонь» и задержали двоих обвиняемых», - говорится в сообщении ведомства.Задержанных молодых людей обвиняют в том, что они вылили цемент на памятник и оставили сверху мусорное ведро с надписью «Освободители? Нет, никогда».Кроме того, МВД Сербии сообщило о подозрениях, что ранее задержанные повредили памятники в парке-крепости Калемегдан, «нарисовав на них граффити с посланиями ненависти и нетерпимости».Напомним, Вечный огонь в мемориальном Парке освободителей Белграда был зажжен президентом Сербии Александром Вучичем и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 15 декабря. Монумент осквернили в ночь на 30 декабря. После этого сербский лидер заявил, что пламя Вечного огня удастся снова зажечь 6 января.