Конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтлин Райс направили письмо главе ФБР Кристоферу Рэю с просьбой о начале уголовного расследования в отношении действующего американского лидера Дональда Трампа после обнародования его разговора с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером. Об этом Лью написал в Twitter.Как считают демократы, глава Белого дома был замешан в подстрекательстве к совершению ряда преступлений на выборах или сговоре с намерением их совершить. «Просим вас немедленно начать уголовное расследование в отношении президента», - говорится в письме, направленном главе ФБР.Конгрессмены привели положения из американского законодательства вместе с выдержками из телефонного разговора с госсекретарем штата Джорджия, которые, по их мнению, должны свидетельствовать о нарушениях.Ранее The Washington Post заявило о наличии у нее записи разговора Трампа и Раффенспергера. По данным издания, президент США попросил госсекретаря пересчитать голоса на выборах в его пользу. Американский лидер якобы сообщил, что хочет «найти» 11 780 голосов, необходимых для победы в штате.