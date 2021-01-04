В возрасте 88 лет ушла из жизни британская актриса Барбара Шелли, которая больше всего известна своими ролями в фильмах ужасов.О смерти артистки сообщил ее агент Томас Боуингтон, который уточнил, что несмотря на то, что актриса не так давно переболела коронавирусной инфекцией, COVID-19 не является причиной её смерти.«Ее забрал не COVID, у нее были другие проблемы», - заявил агент актрисы.Барбара Шелли родилась в Лондоне в 1932 году. Пик карьеры британской актрисы пришелся на конец 1950-х и 1960-е года. Наибольшую известность она получила благодаря фильмам ужасов. Зрители могут помнить ее по ролям в фильмах «Дракула: Принц тьмы», «Женщина-Кошка», «Деревня проклятых», «Горгона», «Распутин: Сумасшедший монах» и так далее. Всего актриса снялась в более чем 100 фильмах и сериалах.