Во вторник, 5 января, планируется подписать соглашение между Катаром и Саудовской Аравией о нормализации связей между странами. К договору присоединятся Бахрейн, Египет и Арабские Эмираты.Как передает Reuters со ссылкой на источник в администрации США, согласно условиям договора страны снимут блокаду с Катара, а тот откажется от исков против этих государств. Кроме того, по данным источника, помогал заключить соглашение и будет присутствовать на его подписании Джаред Кушнер, советник и зять президента США Дональда Трампа.Напомним, Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и ОАЭ, разорвали дипломатические отношения с Катаром в 2017 году. Страны обвинили своего соседа в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позже к ним присоединились Ливия, Маврикий, Мавритания, Мальдивы, Йемен, а также Союз Коморских островов.