За минувшие сутки в мире зарегистрировали более 583 тысяч заразившихся. Таким образом, по состоянию на понедельник, 4 января, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 83,91 миллион, а жертвами заболевания стали уже почти 1,84 миллиона заболевших. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).Согласно представленным данным, за последние 24 часа в мире выявили 583 907 новых случая инфицирования COVID-19, а число летальных исходов возросло на 7 957. За все время пандемии в мире зарегистрировали уже 83 910 386 заразившихся коронавирусом, а число жертв составляет 1 839 660.Лидером по числу заболевших остаются Соединенные Штаты, где зарегистрировали уже 20 258 725 случаев заражения. На втором месте находится Индия с 10 340 469 заболевшими. Тройку замыкает Бразилия, где выявили 7 716 405 случаев инфицирования COVID-19/Свыше миллиона заболевших зарегистрировано в России (3 260 138), Великобритании (2 654 783), Франции (2 611 616), Италии (2 155 446), Испании (1 893 502), Германии (1 775 513), Колумбии (1 666 408), Аргентине (1 634 834) и Мексике (1 443 544).