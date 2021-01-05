В России синоптики предупреждают о наступлении в скором времени погодных аномалий. Прежде всего это скажется на температуре воздуха, которая значительно уйдет в отметку минус.По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, изменение погоды будет лишь в некоторых регионах.- На Урале температуры заметно ниже нормы в таких регионах, как Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области. Ночные температуры будут до минус 25-30 градусов, что ниже нормы на 5-10 градусов, - рассказал метеоролог ТАСС.