Интересный комментарий по поводу ошибки вратаря сборной России Ярослава Аскарова дал его известный коллега Мартин Бирон. У себя в личном Твиттере канадец сказал, что вратаря не должен никогда при потере своей клюшки брать клюшку полевого игрока. А именно так пропустили россияне вторую шайбу в матче с командой Канады. Ее забросил Коннор Макмайкл.- Голкипер никогда не должен брать клюшку полевого игрока, если теряет свою клюшку. Более важно, чтобы все игроки были в полном снаряжении, чтобы управлять шайбой и защищаться. Некоторое время вратари могут справиться с ситуацией без клюшки, - написал Мартин Бирон у себя в личном Твиттере.Мартин Бирон в 2013 году завершил свою карьеру хоккеиста. А высшее его достижение - победа на чемпионате мира-2003 в Финляндии. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Канада - Россия. Напомним, что россияне и канадцы последний раз играли в финале прошлого МЧМ. Тогда Канада победила со счетом 4:3.