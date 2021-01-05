Хоккеисты сборной России по итогам двух периодов полуфинального матча молодежного чемпионата мира 2021 проиграли команде Канады со счетом 0:4. Во втором периоде поединка удалось забросить канадцам, но - шайбу отменили из-за офсайда. Однако же в перерыве этой встречи наш хоккеист Ян Кузнецов ярко сказал о том, как же наши хотят поразить ворота соперников:- Счет размочить уже пора. Шайба уже нашла путь к воротам канадцев, найдет и дальше. Будем бросать со всех позиций, забивать и с мясом и с рисом шайбы в ворота канадцев, - сказал защитник сборной России Ян Кузнецов в эфире Первого канала.Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Канада - Россия. Напомним, что россияне и канадцы последний раз играли в финале прошлого МЧМ. Тогда Канада победила со счетом 4:3.