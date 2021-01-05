Во втором периоде полуфинального матча МЧМ-2021 по хоккею сборная России смогла поразить ворота команды Канады. Но счет не стал 4-1. Бросок Михаила Абрамова отменили после того, как команда Канады запросила видеоповтор момента. И после просмотров выяснилось - у нас был офсайд.На одном из повторов четко было видно, что наш игрок Семен Чистяков заехал в чужую зону раньше, чем туда прибыла шайба. Когда она полностью пересекает синию линию, то защитник нашей команды еще не успел заехать в чужую зону.- Зафиксирован офсайд. Нет гола и у сборной России снова 0 шайб в этом матче, - сообщила IIHF у себя в официальном твиттере.Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Канада - Россия. Напомним, что россияне и канадцы последний раз играли в финале прошлого МЧМ. Тогда Канада победила со счетом 4:3.