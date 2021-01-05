Сборная России проиграла со счетом 0:5 команде Канады полуфинальный матч чемпионата мира 2021. После того, как завершился полуфинальный поединок наших с канадцами на молодежном чемпионате мира по хоккею, то по давней традиции были названы три лучших хоккеиста российской сборной на турнире.По решению оргкомитета турнира в эту тройку вошли голкипер Ярослав Аскаров, защитник Семён Чистяков и нападающий Василий Подколзин.Российская команда вот уже 10 лет подряд не может стать чемпионом мира среди молодежных команд. Последний раз это произошло в 2011 году. Тогда в финальной игре наши под началом тренера Валерия Брагина победили Канаду со счетом 5:3. С тех пор - 4 поражения в финале и 4 раза побеждали наши в матче за \\"бронзу\\". А в 2018 году был вылет с турнира после поражения в четвертьфинале от США.Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча, который завершился для нас столь болезненным поражением. Последний матч наших на молодежном ЧМ пройдет в ночь на 6 января. Соперник по \\"бронзовому\\" финалу станет известен после завершения второго полуфинала Финляндия - США.