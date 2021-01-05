Молодежная сборная России проиграла команде Канады в полуфинале чемпионата мира 2021 со счетом 0:5. И это болезненное поражение продлило нашу серию без побед на МЧМ до 10 лет. После окончания встречи главный тренер нашей команды высказался про игру нашего голкипера Ярослава Аскарова:- Игра Аскарова? Ни в коем случае не хочу его обвинять. Он наш основной вратарь, мы были уверены в нём. Не хотели менять Аскарова, это хороший голкипер, который давал нам шансы, - сказал Ларионов в интервью порталу \\"Чемпионат\\".К слову, про одну из грубых ошибок Ярослава Аскарова по ходу поединка высказался чемпион мира по хоккею из сборной Канады. После того, как российская команда проиграла Канаде полуфинал МЧМ-2021, то теперь нас ждет битва за 3-е место. Соперник станет известен после завершения матча Финляндия - США.