Капитаном сборной России на МЧМ-2021 по хоккею является форвард Василий Подколзин. После окончания полуфинального поединка турнира с Канадой он дал откровенный комментарий по поводу грустных итого встречи:- Хоккей — это игра. Так бывает, Канаду поздравляю с победой. Если бы можно сыграть матч сначала, что сделали бы иначе? Ничего уже не поменять. Так сложилось, надо было играть лучше.По ходу поединка, как сказал Подколзин, он пытался завести своих друзей по команде, чтобы добиться результата. Однако это не возымело должного итога. Наши проиграли разгромно канадской команде:- Была беседа с ребятами. Заводили друг друга как могли. Призывал биться за тех, кто за нас болеет. Я счастлив, что работал и с Брагиным, и с Ларионовым.Наш капитан откровенно поведал о своих чувствах после неудачной встречи против сборной Канады и о планах на \\"бронзовый\\" финал турнира в Эдмонтоне. Все-таки даже не зная соперника по последнему поединку есть мысли только о победе в этой игре:- Извиняюсь, что нет результата. Испытываю сейчас тяжёлые чувства. Завтра будет последняя игра на чемпионате мира, хочется закончить победой, - приводит слова Подколзина портал \\"Чемпионат\\".Матч за 3-е место на МЧМ-2021 по хоккею пройдет в пересчете на московское время 6 января и начнется в 1:30.