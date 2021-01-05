Последние новости на утро 5 января 2021 года: Синоптики предупредили россиян о наступлении аномальной погоды. Это прежде всего отразится на температуре воздуха, которая значительно уйдет в отметку минус в некоторых регионах страны. В частности, речь идет о Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. А вот аномалии в противоположную сторону проявятся в Дальневосточном федеральном округе, там будет тепло. Также прогнозируется, что на севере Таймыра и в Якутии ожидается температура воздуха выше нормы примерно на 20-25 градусов, что является аномальным явлением.В Турции создали прибор для выявления коронавируса у человека за 10 секунд. Устройство, получившее название Diagnovir, может обнаружить инфекцию по данным образцов слюны.Ученые назвали продукты, способствующие долголетию. В перечень попали крестоцветные овощи, обладающие способностью выводить вредные вещества из организма. Среди них брокколи, брюссельская и цветная капусты, мангольд, брюква, репа и васаби.Британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении в Англии третьего национального локдауна. Это связано с ухудшением эпидемической ситуации в государстве из-за коронавируса, новая мутация которого \\"распространяется с пугающей скоростью\\".На Украине так хотят избавиться от ковида, что оппозиция инициирует сбор подписей граждан для регистрации в стране российской вакцины от коронавируса \\"Спутник V\\". Начать собирать подписи планируют с Донецкой и Луганской областей.К слову, ученые выявили новый нетипичный симптом для этого заболевания - икоту. Связать этот, казалось бы незначительный, признак с болезнью американские врачи решили после 4-дневного приступа икоты у пожилого мужчины, чей тест на ковид позже оказался положительным.Аналитики представили главные мировые риски 2021 года. В топ-3 вошли проблемы связанные с \\"разделенной Америкой\\", разделение граждан на богатых и бедных из-за вакцинации, а также борьба с изменением климата.