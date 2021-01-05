Действующий президент США Дональд Трамп не хочет выполнять свои обязанности президента, заявил во время своего выступления в Джорджии избранный президент страны Джо Байден, сообщает телеканал NBC.- Президент тратит время, он сокрушается и жалуется, вместо того, чтобы решать проблемы. Не понимаю, почему он все еще цепляется за президентскую должность, ведь он не хочет выполнять работу президента, - отметил Байден.5 января в Джорджии должен состояться второй тур выборов в сенат. От результатов голосования зависит, демократическая или республиканская партия займёт главенствующее место в верхней палате конгресса.Вчера, 4 января, сайт KP.ru сообщал, что, по словам администрации Белого дома, Трамп планирует выступить в Джорджии с \\"победной речью\\".30 декабря Байден обвинил нынешнюю администрацию Белого дома в безответственности и создании препятствий передаче власти.